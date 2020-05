Découvrir Marseille

Le sud de la France est une région d’une élégance tranquille. Lorsque vous entrez dans le port historique et vital de Marseille, vous découvrez une ville de pêche et un melting-pot méditerranéen très animé. C’est une partie du monde à part entière que vous découvrirez lors d’une croisière en Europe.

Marseille est une escapade unique en son genre, avec une variété de choses à faire. Mais la région est surtout connue comme un paradis gastronomique car, en tant que porte du sud, le port a attiré tout le monde, des Grecs, des Italiens et des Arméniens aux Nord-Africains et aux Vietnamiens, pour ne citer que quelques ethnies.

Pour vous aider à découvrir le style unique de cuisine mixte que l’on trouve à Marseille, nous avons dressé une liste de choses à manger à Marseille.

Panisse

Si vous avez toujours voulu goûter aux délices des pois chiches, essayez cette spécialité de Marseille, la panisse. Elle ressemble à une frite, mais elle est faite de pois chiches. Elle est frite, cuite au four et servie avec une sauce trempette.

Madeleines

L’une des spécialités de Marseille est l’emblématique génoise en forme de coquille et sucrée appelée madeleine. Ces gâteaux à la saveur d’amande sont très populaires dans toute la France et ont meilleur goût lorsqu’ils sont frais. Achetez-les à leur plus grande fraîcheur et ramenez-les sur le bateau préemballés et non ouverts pour la sécurité des autres passagers.

Moules Marinière

Les moules marinières, frites, mijotées dans un bouillon puis cuites au four, sont toujours fraîches et délicieuses. Essayez aussi les moules frites, un plat traditionnel de Marseille.

Navettes

Marseille est une ville à thème nautique, et même ses biscuits ont la forme d’un bateau. Les navettes sont des biscuits à l’orange très appréciés à Noël, mais toujours disponibles toute l’année. Achetez-les préemballées et non ouvertes pour la sécurité des invités sur le bateau.

Pissaladière

Cette petite friandise, à base d’olives noires, est un mélange de pizza et de tarte feuilletée. C’est une tradition marseillaise faite d’oignons et d’anchois, le tout dans une pâte à tarte.

Bouillabaisse

Le plat le plus célèbre et le plus classique de Marseille est la bouillabaisse, autrefois connue sous le nom de soupe du pauvre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, grâce à sa popularité et à son prix plus élevé, que les touristes paient volontiers. Ce plat est un repas copieux et est apprécié par les vrais amateurs de fruits de mer.

La soupe est préparée à partir d’une variété de combinaisons de fruits de mer, généralement décidées par le chef ou en fonction de ce qui est disponible.

Les ingrédients peuvent varier de plusieurs types de poissons, crevettes, crabes, homards, moules et oursins et comprennent souvent toute combinaison d’assaisonnements végétaux tels que l’ail, les oignons, les pommes de terre et les herbes fraîches. Les habitants de la région attesteront de la qualité profonde et riche de la bouillabaisse créée à Marseille.

Pieds et Paquets

En gros, pieds et paquets signifie tripes et trotteurs, ou, comme certains le disent, estomac et pieds. Le plat n’est pas pour les faibles de coeur ou d’estomac. Pourtant, quand vous êtes à Marseille, faites comme les gens du pays et essayez le plat. Vous trouverez des pieds et paquets dans les restaurants de Marseille qui préparent cette nourriture traditionnelle et locale.

Aïoli

Cela ressemble à de la mayonnaise, mais à Marseille, l’aïoli est une pâte à tartiner gastronomique à base d’ail, de jus de citron, d’œufs et d’huile d’olive. C’est une sauce populaire pour les frites, la morue, les légumes, les crustacés et à peu près tous les autres aliments pouvant être trempés.

Nourriture d’Afrique du Nord

Marseille compte une importante communauté d’immigrants nord-africains issus des anciennes colonies françaises de Tunisie, d’Algérie et du Maroc, ce qui a donné naissance à une cuisine dynamique. Essayez le leblebi, une soupe tunisienne, ou les merguez, un ragoût épicé fait de saucisses marocaines.

Tapenade

Cette délicieuse pâte à tartiner est une de celles que vous devez goûter – elle est faite d’une purée de câpres, d’anchois, d’olives noires et de beaucoup d’ail et d’huile d’olive. Elle est peu coûteuse, mais c’est aussi un véritable régal pour les gourmets.

Si vous cherchez quelque chose à acheter à Marseille comme souvenir ou comme cadeau, la tapenade est un choix parfait. Elle est petite, préemballée et non ouverte, ce qui la rend idéale pour être transportée puis offerte en cadeau une fois à la maison.

Pizza

Il existe en fait une pizza de style marseillais, et elle se trouve partout où l’on se tourne. Ce qui distingue la pizza de Marseille de l’authentique pizza italienne, c’est l’ail utilisé pour parfumer le plat. La pizza de Marseille contient beaucoup d’ail, ce qui intensifie la saveur et l’expérience du repas. La plupart des pizzerias ajoutent une olive à chaque tranche, ce qui donne une touche très méditerranéenne.

Ratatouille

La cuisine provençale ne serait pas complète sans le goût de la ratatouille. C’est une spécialité culinaire de Nice, et elle se définit littéralement comme un ragoût de légumes hétéroclite, que l’on retrouve dans vos déplacements à Marseille.

Épices

Le safran, comme beaucoup d’autres épices, est une épice incontournable de la cuisine marseillaise. Il est intéressant de noter que les Français ne cuisinent généralement pas avec beaucoup d’épices, mais qu’ils le font dans la ville de Marseille, influencée par la Méditerranée. Plus la saveur est exotique, mieux c’est.

Pastis

Pendant votre séjour au Vieux-Port de Marseille, prenez une bouteille d’un apéritif d’inspiration italienne à l’anis appelé pastis. Il s’agit d’une boisson rafraîchissante et forte produite à partir de l’anis étoilé, une épice originaire de Chine.

Son goût sucré caractéristique de réglisse est également utilisé pour cuisiner de nombreux plats en Provence.

Vin

Quand vous êtes en France, achetez toujours du vin. L’une des choses les plus populaires à Marseille est de faire une excursion à Avignon et de visiter une cave locale, Chateauneuf, pour visiter des vignobles séculaires. Achetez une bouteille en souvenir.